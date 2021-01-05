Курс валют на 5 января: межбанк, "черный" и наличный рынки

5 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,43 - 28,45 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,47 - 28,49 гривни;

Евро - 34,92 - 34,94 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,31 - 28,58 гривни. Евро покупают по 34,40 гривни, продают по 34,97 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,47 - 28,53 гривни, евро - 34,58 - 34,70 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 16 копеек, установив его на 5 января на уровне 28,43 гривни.

Экономическая правда