Межбанк: гривня резко укрепилась
Вторник, 5 января 2021, 16:45
5 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,26 - 28,28 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,26 - 28,28 гривни;
Евро - 34,68 - 34,71 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 16 копеек, установив его на 5 января на уровне 28,43 гривни.
5 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,43 - 28,45 гривни.
Экономическая правда
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