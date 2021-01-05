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Межбанк: гривня резко укрепилась

Вторник, 5 января 2021, 16:45
 

5 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,26 - 28,28 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,26 - 28,28 гривни;

Евро - 34,68 - 34,71 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 16 копеек, установив его на 5 января на уровне 28,43 гривни.

5 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,43 - 28,45 гривни.

Экономическая правда

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