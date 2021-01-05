В конце 2020 года Украина привлекла 340 млн долларов кредита от Deutsche Bank – Минфин

В последние дни 2020 года Украина привлекла краткосрочный кредит от Deutsche Bank AG London на 340,7 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Согласно постановлению правительства № 1291 от 23 декабря, кредит привлекается по ставке до 3 месяцев LIBOR (Лондонская межбанковская ставка предложения) + маржа 5,75% годовых.

"Окончательное погашение кредита осуществляется через шесть месяцев после даты получения кредитных средств в соответствии с условиями кредитного договора.

Досрочное погашение кредита осуществляется в случаях, предусмотренных кредитным договором, в частности: в случае изменения рыночной цены ОВГЗ Украины на условиях, определенных кредитным договором; в случае осуществления дополнительного или нового выпуска ОВГЗ Украины на условиях, определенных кредитным договором", - говорится в документе.

Всего в течение 2020 года Минфин заимствовал 621,5 млрд грн (93,8% от запланированных на этот период).

При этом, внутренние заимствования за 2020 год составили 389,2 млрд грн (94,6% от плана).

Так, 382,4 млрд грн привлекли от размещения ОВГЗ, в том числе 130,8 млрд грн (3,9 млрд долл и 0,8 млрд евро) за счет выпуска ОВГЗ в иностранной валюте.

Из внешних источников за этот период привлекли 232,3 млрд грн (92,4% от плана).

Напомним:

Ранее сообщалось, что Украина до конца 2020 года осуществит внешнее заимствования путем привлечения краткосрочного кредита от Deutsche Bank на сумму до 350 млн долларов.

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина до конца 2020 года может выйти на рынок внешних заимствований, объемы заимствований могут составить около 1 млрд долларов.

"Это будут короткие займы, до полугода", - говорил Шмыгаль.

22 декабря на аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма Минфин получил 22,2 миллиарда гривен, за декабрь облигаций уже продали на 76,3 миллиарда гривен.

Украины 11 декабря разместила дополнительный выпуск еврооблигаций на сумму 600 млн долларов с доходностью 6,2%, привлеченные средства используют для финансирования общих бюджетных назначений.

Экономическая правда