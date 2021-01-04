Цены на нефть достигли уровней февраля-марта

Цены на нефтяные фьючерсы Brent достигли уровней марта, 53,17 долларов за баррель в ожидании решения ОПЕК по объемам добычи нефти.

Об этом сообщает Reuters.

Нефть дорожает на фоне встречи стран ОПЕК + 4 января, где будут установлены объемы добычи нефти на февраль 2021 года.

Фьючерсы Brent достигли 53,17 долларов, что в последний раз случалось в марте, WTI - 49,71 доллара, рекорд с февраля. Рост обусловлен, в частности, падением доллара.

Мохаммад Баркиндо, генеральный секретарь ОПЕК, ранее заявил о росте ожидаемого спроса на нефть на уровне 59 млн баррелей в день до 95,9 млн в год. Но, несмотря на это, считают в Организации, есть немало рисков для такого прогноза.

"Мы только начинаем восстанавливаться после года сокращения инвестиций, безработицы и сверхнизких уровней спроса на нефть", - комментирует он.

3 декабря состоялась встреча представителей стран-экспортеров нефти, где решался вопрос ограничений на добычу нефти в следующем году. Тогда организация договорилась о ежемесячном повышении лимита на 0,5 млн баррелей с января. С тех пор ежемесячно будут проходить встречи для пересмотра решения.

Напомним:

По итогам 2020 года контракт на Brent подешевел почти на 22%, а на WTI упал почти на 21%.

Экономическая правда