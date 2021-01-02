За підсумками 2020 року нафта подешевшала на більш ніж 20%

За підсумками 2020 роки контракт на Brent подешевшав майже на 22%, а на WTI впав майже на 21%.

Про це передає enkorr.

Так, контракти на Brent коливалися протягом року в діапазоні 15,98-71,75 дол за барель. Ціни ж на WTI змінювалися в 2020 році у межах мінус 40,32 до 65,65 дол за барель.

Однак у порівнянні з квітневим падінням, коли ціни були негативними - ціни на нафту марки Brent і WTI зросли більш ніж удвічі.

Нагадуємо:

За прогнозами Світового банку у 2020 році ціна за барель встановиться на рівні $41, у 2021 може піднятися до $44.

Нафта марки WTI з поставкою в травні впала до "нуля" доларів, а потім обвалилась до "мінус" 37 доларів за барель.

Світові ціни на нафту почали знижуватися на початку 2020 року, тоді вартість еталонної марки Brent становила трохи менше 70 доларів за барель.

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