ОПЕК+ працюють над компромісом щодо видобутку нафти у 2021 році - ЗМІ

3 грудня відбувається зустріч представників країн-експортерів нафти, де вирішується питання обмежень на видобуток нафти у наступному році.

Про це повідомляє Reuters.

Суперечки виникли на тлі невизначеності щодо попиту на нафту наступного року з появою вакцин від COVID-19.

Раніше ОПЕК+ встановила обмеження видобутку у 7,7 мільйона барелів нафти на добу, що є 8% світової пропозиції щонайменше до березня.

Проте наприкінці жовтня з’явилися повідомлення від двох компаній, що розробили ефективні вакцини від COVID-19, що посилило оптимістичні настрої щодо попиту у 2021 році. Так, низка країн-постачальників почала сумніватися у необхідності збереження наднизьких обмежень на нафту.

Серед країн, що хочуть постачати на ринок більше нафти - Росія, Ірак, Ніґерія, ОАЕ.

Та делегат ОПЕК+ повідомив, що країни рухаються до компромісу

Джерела видання повідомляють, що на зустрічі розглядатимуться послаблення обмежень. Серед варіантів пропонують збільшувати допустиму пропозицію на добу на величину між 0,5 та 1 мільйоном барелів з січня.

Найвірогідніший результат - домовленість про щомісячне підвищення ліміту на 0,5 мільйонів барелів.

ОПЕК+ наразі важливо збалансувати ціну таким чином, аби допомогти бюджетам країн, що залежать від експорту нафти, проте не спровокувати збільшення пропозиції головного конкурента - США.

Також потреба у компромісі спричинена тим, Росія може приймати нижчий рівень цін на нафту, натомість член ОПЕК Саудівська Аравія - ні.

Економічна правда