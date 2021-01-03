В РФ сократилась добыча нефти почти на 9%

Объем добычи нефти и газового конденсата в России сократился на 8,6% по сравнению с 2019 годом и составил 512,68 миллионов тонн.

Об этом сообщается в оперативной сводке Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, передает Интерфакс.

Этот показатель стал минимальным за последние девять лет и приблизился к десятилетнему минимуму: в 2010 году он составил 512,3 миллиона тонн.

Добыча прошлого года сократили все крупные участники нефтяного рынка. Среднесуточный показатель зафиксирован на уровне 10,27 миллиона баррелей с учетом поправки на високосный год.

Напоминаем:

По итогам 2020 года контракт на Brent подешевел почти на 22%, а на WTI упал почти на 21%.

По прогнозам Всемирного банка в 2020 году цена за баррель установится на уровне $ 41, в 2021 может подняться до $ 44.

Нефть марки WTI с поставкой в мае упала до "нуля" долларов, а затем обрушилась до "минус" 37 долларов за баррель.

Мировые цены на нефть начали снижаться в начале 2020 года, тогда стоимость эталонной марки Brent составила чуть менее 70 долларов за баррель.

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В 2019 году Россия установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период - 568 млн тонн нефти и конденсата. Среднесуточная добыча тогда составил 11,25 миллиона баррелей в сутки.