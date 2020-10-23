Ціни на нафту поступово зростатимуть – Світовий банк
У 2020 році ціна за барель встановиться на рівні $41, у 2021 може піднятися до $44.
Про це повідомляє Світовий банк у жовтневому звіті Commodity Markets Outlook.
У звіті вказується, що з початком пандемії ціни на ринку нафти стрімко впали, проте відновилися вони лише частково. Попит на нафту тісно пов'язаний із карантинними обмеженнями в усьому світі, а в умовах обмеженого туризму та пересування він зростатиме повільними темпами.
Потенційна друга хвиля COVID-19 та відтермінування вакцинації можуть погіршити прогнози Світового банку, адже такий сценарій передбачатиме жорсткі карантинні обмеження, зменшення виробництва та споживання. Це відобразиться на цінах в енергетичному секторі загалом: зокрема, йдеться про газ та вугілля.
Також у звіті йдеться про поступове відновлення та ріст цін на метали та агропродукцію.
Очікується, що світова економічна активність зможе повернутися до передкризових рівнів лише у 2022 році.
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