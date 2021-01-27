Новости 27 января: российским авиакомпаниям запретили летать над Украиной, стали известны цены на газ на февраль

О посылках. Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, которым увеличивается лимит налогообложения международных посылок со 100 до 150 евро.

О российских авиакомпаниях. Кабмин принял проект распоряжения о применении экономических санкций против авиаперевозчиков РФ за нарушение порядка использования воздушного пространства над оккупированным Крымом.

О ценах на газ на февраль. Почти все газоснабжающие компании опубликовали свои цены на февраль - большинство установили предельную цену в 6,99 грн за кубометр, но некоторые установили более низкую цену.

О пенсиях. Кабмин поддержал законопроект, предусматривающий с 2022 года установление ежегодной индексации пенсий не позднее 1 марта.

О хакерах. Киберполиция разоблачила украинских хакеров, которые обокрали европейские банки на 2,5 миллиарда долларов.

Эксклюзивы ЭП

Пенсии, которые мы (не) заслуживаем: светит ли миллениалам старость в достатке

Без пенсионной реформы каждого украинца ждет перспектива встретить старость если не в бедности, то с прожиточным минимумом. Сколько будут получать пенсионеры в 2050 году? (укр)

Большой саботаж или большая приватизация. Пять знаковых предприятий, которые выставляют на продажу в 2021 году

Минимум 12 миллиардов гривень может дать приватизация в этом году. Что в плане на продажу, сколько могут стоить эти предприятия, и почему в Фонде госимущества заговорили о "саботаже".(укр)