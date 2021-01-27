Новости 27 января: российским авиакомпаниям запретили летать над Украиной, стали известны цены на газ на февраль
О посылках. Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, которым увеличивается лимит налогообложения международных посылок со 100 до 150 евро.
О российских авиакомпаниях. Кабмин принял проект распоряжения о применении экономических санкций против авиаперевозчиков РФ за нарушение порядка использования воздушного пространства над оккупированным Крымом.
О ценах на газ на февраль. Почти все газоснабжающие компании опубликовали свои цены на февраль - большинство установили предельную цену в 6,99 грн за кубометр, но некоторые установили более низкую цену.
О пенсиях. Кабмин поддержал законопроект, предусматривающий с 2022 года установление ежегодной индексации пенсий не позднее 1 марта.
О хакерах. Киберполиция разоблачила украинских хакеров, которые обокрали европейские банки на 2,5 миллиарда долларов.
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