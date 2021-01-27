Кабмин одобрил введение санкций против авиаперевозчиков с РФ, далее – шаг за СНБО

Кабмин на заседании 27 января принял проект распоряжения о применении экономических санкций против авиаперевозчиков РФ за нарушение порядка использования воздушного пространства над оккупированным Крымом.

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

"Статьей 2 Воздушного кодекса Украины установлено, что Украина принадлежит полный и исключительный суверенитет над воздушным пространством Украины.

Несмотря на то, что над временно оккупированной территории Автономной Республики Крым в пределах координат, начиная с 28 марта 2014 года и до сих пор на постоянной основе установлен запрет на использование воздушного пространства Украины, отдельные авиационные перевозчики нарушают порядок использования воздушного пространства Украины над указанной территорией ", - говорится в сообщении.

"Сегодняшним решением мы предлагаем принять и внести на рассмотрение СНБО предложения по применению новых санкций с полным запретом полетов над Украиной до 13-ти авиаперевозчиков РФ, нарушают порядок использования воздушного пространства Украины, осуществляя полеты в пределах запрещенной зоны над временно оккупированной территории Крыма и Севастополя .

Срок их применения - 3 года", - заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Речь идет о полном прекращении транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

Согласно распоряжению, правительство предложит СНБО рассмотреть эти предложения в месячный срок.

Компании, по которым предлагается применить вышеуказанные санкции:

АО "Вологодское авиационное предприятие" (поселок Дорожный, Вологодская обл.)

АО "КрасАвиа" (г. Красноярск)

АО "Комиавиатранс" (г. Сыктывкар, Республика Коми)

АО "Авиакомпания Азимут" (г. Ростов-на-Дону);

АО "Авиакомпания" Ираеро "(г. Иркутск)

ООО "Авиасервис" (с. Столбище, Республика Татарстан)

ООО "Авиакомпания" Тулпар Эйр "(н.п. Аэропорт Республика Татарстан)

ООО "Аеролимузин" (с. Дубровки, Московская обл.)

ФДБУ "Государственная авиакомпания" 223 Летный отряд "Минобороны РФ (г. Щелково, Московская обл.)

ООО "Аавиакомпания "Победа" (г. Москва);

ООО "Авиационные технологии инвестиции сервис" (г. Химки, Московская обл.)

ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (г. Москва);

ООО "Авиакомпания" Симаргла "(г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика).

Распоряжением также предусматривается введение новых санкций с полным запретом полетов над Украиной по сирийской авиакомпании "Cham Wings Airlines".

Экономическая правда