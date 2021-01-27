Кабмин предлагает с 2022 года устанавливать ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта

Кабмин поддержал законопроект, предусматривающий с 2022 года установление ежегодной индексации пенсий не позднее 1 марта.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль, передает Правительственный портал.

"Этот вопрос больше не должен быть элементом политических манипуляций. Мы предлагаем сделать все прозрачно и установить четкие сроки, когда должна происходить индексация. Кроме того, законопроектом предлагается урегулировать несправедливость, когда отдельным категориям граждан пенсии просто не индексировались", - подчеркнул Шмыгаль.

Кроме этого, Кабмин одобрил пакет законопроектов Минсоцполитики, которые "меняют устаревшие подходы к формированию прожиточного минимума".

По словам Шмыгаля, должны быть введены новые подходы, которые усовершенствуют методологию определения прожиточного минимума и оптимизируют механизм его применения.

"Прожиточный минимум будет определяться и применяться исключительно для определения основных социальных гарантий, которые являются для лица основным источником доходов.

Это минимальная заработная плата, минимальная пенсия по возрасту, государственная социальная помощь малообеспеченным семьям и другие виды государственной социальной помощи, которые являются основным источником доходов человека", - отметила министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, на сегодня почти 180 норм предусматривают использование прожиточного минимума, что вдвое превышает количество норм, регулирующих вопросы социальных выплат.

Поэтому законопроектом предлагается ввести базовые величины для расчета таких выплат и сборов, как базовая величина для социальных выплат на детей и базовая величина для социальных выплат населению.

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Экономическая правда