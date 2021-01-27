6,99 гривень и ниже: поставщики газа установили цены на февраль

Почти все газоснабжающие компании в течение 26 января опубликовали свои цены на февраль - большинство установили предельную цену в 6,99 грн за кубометр, но некоторые установили более низкую цену.

Об этом сообщает "Газправда".

"По состоянию на утро среды свои февральские ценники обнародовали более 50 компаний. И предложений ниже предельной цены сразу 7.

В частности, поставщик Megawatt предложил цену 6,79, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" - 6,86, "Агросинтез Трейдинг" - 6,88, Энергетические ресурсы Украины - 6,90, "Газ АП" - 6,94, Волыньэлектро Сбыт - 6,97, а ETG.UA - 6,98 грн за кубометр", - говорится в сообщении.

При этом, Megawatt сначала выставил ценник в 6,88 грн за кубометр, но впоследствии снизил его до 6,79 - после обнародования цены "Нафтогазом".

В то же время остальные поставщики, которые обнародовали цены по состоянию на вечер вторника, (в том числе и региональные газсбыты, аффилированные с облгазами) предложили 6,99 грн за кубометр.

Газоснабжающие компании должны обнародовать стоимость газа за 5 дней до начала месяца, если цена на следующий месяц будет отличаться от предыдущего.

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Напомним:

Газопоставляющая компания "Нафтогаз" установила цену на газ в феврале – 6,86 грн за кубометр. Эта цена ниже, чем 6,99 грн, что ранее утвердил Кабмин.

Кабинет министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривни за кубический метр.

Для потребителей, которые имеют контракты на поставку газа по цене ниже 6,99 грн, тарифы не изменятся. Цена поставщика последней надежды также установлена на уровне 6,99 гривни за кубометр.

Также министры установили предельный тариф на распределение газа - он не будет превышать 1,79 грн за кубометр.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что в Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в рамках Меморандума обязательств.

Правительство провело встречу с Международным валютным фондом, премьер заявил о необходимости поиска компромисса по тарифам на газ.