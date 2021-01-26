Новости 26 января: запасы угля на исторических минимумах, низкие платежки за газ придут только в марте

О запасах угля. Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций составляют 455 тыс тонн, что не может гарантировать энергетическую безопасность страны и является историческим минимумом.

О платежках за газ. И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что снижение цены газа до 6,99 грн за кубометр произойдет в феврале, поэтому сниженные платежки за февраль придут только в марте.

О мировой экономике. Международный валютный фонд обновил прогнозы по мировой экономике 2021 году и ожидает роста в 5,5% в связи с началом вакцинации от COVID-19.

О "Коктебеле". В оккупированном Крыму "продали" завод марочных вин "Коктебель" за 110,2 млн рублей ООО "Завод марочных вин" Коктебель ", который был арендатором объектов завода.

О штрафах. Премьер Денис Шмыгаль пообещал, что людям не будут начислять штрафы или пеню за несвоевременно уплаченные тарифы на газ и отопление за январь.

Эксклюзив ЭП

"Продавать газ по 6,99 – это не в убыток". Юрий Витренко о марже Фирташа, веерных отключениях и социальных тарифах

И. о. министра энергетики рассказал о новых ценах на газ для населения, венгерском следе Дмитрия Фирташа, дефиците угля и угрозе отключений электроэнергии. (укр)