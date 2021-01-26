МВФ улучшил прогноз мировой экономики на 2021 год

Международный валютный фонд обновил прогнозы по мировой экономике 2021 году и ожидает роста в 5,5% в связи с началом вакцинации от COVID-19.

Об этом говорится в данных МВФ.

МВФ пересмотрел свой прогноз на 0,3% - ранее Фонд ожидал увидеть рост на 5,2% в этом году. В 2022 году ожидается рост на 4,2%.

В отчете констатируется, что, несмотря на надежды на скорейший конец пандемии вследствие распространения вакцин, беспокойство вызывают новые волны и штаммы вируса. И обновленный прогноз отражает ожидания высокой активности вследствие появления вакцин, а также в результате предоставления дополнительной "пандемической" поддержки со стороны крупных экономик.

Сокращение глобальной экономики на 2020 год оценивается в -3,5 процента, что на 0,9 п.п. превышает предыдущий прогноз. В МВФ объясняют просмотр тем, что во второй половине 2020 году экономика оживилась больше, чем ожидалось.

В Фонде считают, что программы господдержки необходимы и в дальнейшем, пока страны не войдут в устойчивый рост.

МВФ также ухудшил прогнозы для стран еврозоны в 2021 году: рост ожидается в 4,2% (1% против предыдущего прогноза), однако прогноз на следующий год, наоборот, улучшили до 3,6% (+ 0,5%).

Для стран с развивающейся экономикой, прогноз на 2021 несколько улучшилось: до 6,3% (+ 0,3%), а вот в 2022 году рост составит 5% (-0,1%).

Экономическая правда