Витренко: Сниженные платежки за газ придут только в марте

И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что снижение цены газа до 6,99 грн за кубометр произойдет в феврале, поэтому сниженные платежки за февраль придут только в марте.

Об этом он сказал в интервью ЭП.

На вопрос журналиста, не приведет ли к новым протестам в регионах тот факт, что в феврале за январь украинцы все равно получат платежки с рекордными суммами, Витренко ответил:

"Есть такая проблема, потому что сниженные платежки за февраль придут только в марте. Кстати, если бы мы ничего не сделали, то за февраль в марте они получили бы еще большие платежки, примерно на четверть".

"Частично снижение цены за февраль компенсирует большие суммы, которые люди будут вынуждены платить за январь в феврале. Надеюсь на определенное понимание, но чувствую, что людям будет трудно в феврале платить эту сумму", - добавил он.

В то же время в ответ на вопрос, можно ли было ограничить цену с 1 января, и.о. министра заявил, что "задним числом делать это очень трудно".

"Не было юридического механизма заставить компании, которые уже начали поставлять товар, ретроспективно снизить цену", - пояснил он.

На вопрос, откуда взялась цифра 6,99, и.о. министра ответил:

"Объяснение очень простое. Министерство провело анализ. Мы увидели, что самая низкая цена на рынке была 6,99 гривень (с 58 компаний такую ​​цену предлагал только херсонский ООО "Газ ап ". - ЭП). То есть компании установили ее добровольно.

При этом мы видели, как монополисты, частные компании, так называемые облгазсбыты, задирали цену до 10,8 гривни, а средний уровень был более 9,5 гривни. Фактически они злоупотребляют своим доминирующим положением, задирая наценку.

Поэтому государство показало силу, законно ограничило предельную цену и сказало: "Мы должны защищать людей, это наша роль". Не хотите поставлять по такой цене - не поставляйте! Будут поставлять "Нафтогаз" и другие компании. Для этого есть механизм "поставщика последней надежды". Люди без газа не останутся".

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"Продавать газ по 6,99 – это не в убыток". Юрий Витренко о марже Фирташа, веерных отключениях и социальных тарифах

Напомним:

Кабинет министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривни за кубический метр.

Для потребителей, которые имеют контракты на поставку газа по цене ниже 6,99 грн, тарифы не изменятся. Цена поставщика последней надежды также установлена на уровне 6,99 гривни за кубометр.

Также министры установили предельный тариф на распределение газа - он не будет превышать 1,79 грн за кубометр.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что в Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в рамках Меморандума обязательств.

Правительство провело встречу с Международным валютным фондом, премьер заявил о необходимости поиска компромисса по тарифам на газ.

Экономическая правда