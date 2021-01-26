Оккупанты в Крыму "продали" винзавод "Коктебель" за 110 милионов рублей

В оккупированном Крыму "продали" завод марочных вин "Коктебель" за 110,2 млн рублей ООО "Завод марочных вин" Коктебель ", который был арендатором объектов завода.

Об этом сообщается на российском сайте для размещения информации о проведении торгов.

"Победителем аукционе 26 января признан участник №538005 - Общество с ограниченной ответственностью "Завод марочных вин Коктебель", который предложил в ходе проведения торгов наивысшую цену лота №1 в размере 110 млн 178 тыс рублей с учетом НДС", - говорится на сайте.

Кроме ООО "Завод марочных вин" Коктебель ", к аукциону также допустили "НТЦ "Кристаллкор" с РФ (Санкт-Петербург) и физлицо Андрея Шкловского, он является учредителем ООО "Бонусмолл" в Перми (Россия).

Как сообщает "Крым.Реалии", ранее к аукциону не допустили московское АО "Новый бизнес парк", потому что компания не подала полный пакет документов.

Как отмечает "Крым.Реалии", ООО "Завод марочных вин" Коктебель "основали в октябре 2014 года. Компания на 99,8% принадлежит ООО "Гатчинский спиртовой завод" из Ленинградской области РФ.

"Предприятие принадлежит Михаилу Якубчику, которого российские СМИ называют родственником директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина", - пишут "Крым.Реалии".

Завод марочных вин "Коктебель" был основан в 1879 году.

Завод собственные виноградники на площади около 1070 га и емкостной парк не менее 5 млн литров для производства тихих вин и не менее 6 млн литров - для производства десертных вин и портвейнов.

Напомним:

Оккупационные власти в аннексированнном Россией Крыму выставили на аукцион завод марочных вин "Коктебель" со стартовой ценой 100 млн рублей.

Минреинтеграции будет инициировать национальные санкции и судебное преследование в отношении лиц, причастных к "продаже" в оккупированном Крыму винодельческого завода "Массандра".

Министерство иностранных дел Украины отмечает, что Россия понесет ответственность за так называемую продажу "экспроприированного концерна "Массандра" в оккупированном Крыму.

Винодельческий завод "Массандра" (100% акций) в оккупированном Россией Крыму "купила" дочерняя компания банка "Россия" "Южный проект" - крупнейшим акционером банка является друг президента РФ Путина Юрий Ковальчук.

В ноябре Оккупационные власти в аннексирована Россией Крыма выставил на аукцион 100% акций акционерного общества "Производственно-аграрное объединение "Массандра".

В 2014 году Европейский союз ввел санкции против 9 крымских компаний, 4 из которых являются производителями вин и алкогольных напитков.

Под санкции попали "Азовский ликероводочный завод", национальное производственно-аграрное объединение "Массандра", "Агрофирма "Магарач" и "Завод шампанских вин "Новый мир".

В том же году Совет ЕС запретил импорт товаров из Крыма.