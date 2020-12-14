МИД: Поступок России в отношении крымской "Массандры" - юридически ничтожен

Министерство иностранных дел Украины отмечает, что Россия понесет ответственность за так называемую продажу "экспроприированного концерна "Массандра" в оккупированном Крыму.

Источник: заместитель министра иностранных дел Эмине Джапаров в Twitter

Прямая речь Джапаровой: "РФ, как государство оккупант, в очередной раз нагло нарушила нормы МГП (международного гуманитарного права - ред.).

В условиях санкционной изоляции в Кремле за копейки пустили с молотка активы незаконно экспроприированного концерна "Массандра" своей же дочерней компании.

Это решение юридически ничтожно и Россия будет нести за него ответственность".

Предыстория:

Винодельческий завод "Массандра" (100% акций) в оккупированном Россией Крыму "купила" дочерняя компания банка "Россия" "Южный проект" - крупнейшим акционером банка является друг президента РФ Путина Юрий Ковальчук.

В ноябре Оккупационные власти в аннексирована Россией Крыма выставил на аукцион 100% акций акционерного общества "Производственно-аграрное объединение "Массандра".

В 2014 году Европейский союз ввел санкции против 9 крымских компаний, 4 из которых являются производителями вин и алкогольных напитков.

Под санкции попали "Азовский ликероводочный завод", национальное производственно-аграрное объединение "Массандра", "Агрофирма "Магарач" и "Завод шампанских вин "Новый мир".

В том же году Совет ЕС запретил импорт товаров из Крыма.

Украинская правда