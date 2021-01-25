Новости 25 января: кредитное соглашение "Укргазбанка" с IFC, укрупнение газсбытов, победа Приватбанка в суде

О кредитном соглашении "Укргазбанка" с IFC. "Укргазбанк" и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали кредитное соглашение, по которому банк получит кредит в 30 млн евро с правом IFC конвертировать ее в долю в акционерном капитале финучреждения.

Об укрупнении газсбытов. Кабмин разрабатывает законопроект об укрупнении газсбытов, что позволит снять вопрос высоких платежей за распределение газа (так называемая абонплата).

О победе Приватбанка в суде. Государственный Приватбанк получил право на возврат 247 автозаправочных станций так называемой группы "Приват" олигарха Игоря Коломойского.

О годовом тарифе на газ. Кабмин совместно с нардепами, энергетическим регулятором и поставщиками газа в ближайшее время подготовит основу для годового тарифа для газопоставщиков.

О тарифах на тепло и горячую воду. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что готовится меморандум о неизменности в этом отопительном сезоне тарифов на тепло и горячую воду.

Эксклюзив ЭП:

Глава газового бизнеса Фирташа Артем Компан: 6,99 – цена политическая, мы будем ее оспаривать

Как изменится рынок после ограничения цен на газ правительством, что будут делать компании Дмитрия Фирташа, чтобы сохранить свои позиции, и к чему может привести их война с "Нафтогазом".