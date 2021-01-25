Шмыгаль: Кабмин подготовит основу для годового тарифа на газ

Кабмин совместно с нардепами, энергетическим регулятором и поставщиками газа в ближайшее время подготовит основу для годового тарифа для газопоставщиков.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль во время согласительного совета депутатских фракций и групп в Верховной Раде.

"Украина, безусловно, демонтаж остатки советской системы тарифообразования, движется к открытому рынку. Рынок находится в процессе формуванння. Лунный продукт не очень справедливым для отдельных категорий граждан.

Поэтому правительство приняло решение о верхнем ограничении рыночной цены 6,99 грн за кубометр с 1 февраля", - отметил премьер.

Также, по его словам, правительство сейчас проводит консультации с НКРЭКУ, нардепами и поставщиками газа "по созданию в Украине в ближайшее время основы годового продукта".

"Сейчас основным является месячный продукт. А удобным и для всей Европы, и для граждан Украины является годовой продукт, который легко прогнозировать, легко рассчитывать. Люди не будут иметь стресс, когда ежемесячно цена будет меняться в ту или иную сторону и это трудно прогнозировать", - рассказал глава правительства.

Напомним:

С целью смягчения колебаний на рынке газа правительство хочет создать "годовой газовый продукт" - фиксированную для потребителей цену на год.

Кабмин введет государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона, предлагаемая цена - на уровне 6,99 грн за куб м. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%.

С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в 2021 году украинцы будут платить больше не только за газ как товар, но и за его поставки.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что в Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в рамках Меморандума обязательств.

В декабре Антимонопольный комитет оштрафовал 18 облгазов Группы РГК Дмитрия Фирташа на 380 млн гривен за злоупотребление монопольным положением.

Антимонопольный комитет в ближайшее время проверит обоснованность и прозрачность формирования тарифов на распределение газа и в случае выявления нарушений заставит регулятора исправить ситуацию.

Экономическая правда