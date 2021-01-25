"Укргазбанк" и IFC подписали кредитное соглашение с правом конвертации в долю банка

"Укргазбанк" и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали кредитное соглашение, по которому банк получит кредит в 30 млн евро с правом IFC конвертировать ее в долю в акционерном капитале финучреждения.

Кредитное соглашение предусматривает займ сроком на 5 лет, IFC получает возможность конвертировать его на долю в акционерном капитале финучреждения в размере до 20%.

Во время подписания соглашения между Министерством финансов, IFC и Укргазбанком министр финансов Сергей Марченко напомнил, что правительство продолжает работать над уменьшением доли государства в банковской системе Украины до 25%, как это предусмотрено международными обязательствами.

Государство владеет 94,94% акций "Укргазбанка".

Напомним:

Ранее сообщалось, что кредитное соглашение в 30 млн евро между Международной финансовой корпорацией (IFC) и государственным "Укргазбанком" подпишут 25 января, оно предусматривает возможность IFC стать акционером финучреждения.

Кабмин уполномочил министра финансов Сергея Марченко на подписание соглашений по предоставлению кредита государственному "Укрэксимбанку" Международной финансовой корпорацией (IFC).

Международная финансовая корпорация из группы Всемирного банка может предоставить государственному Укргазбанка 5-летний заем на 30 млн евро с возможностью конвертировать ее в долю в акционерном капитале финучреждения в размере до 20%.

11 ноября 2017 года Минфин, IFC и Укргазбанк подписали Меморандум о взаимопонимании по поддержке приватизации Укргазбанка.

В феврале 2019 года сообщалось, что IFC и Укргазбанк начинают оценку и структурирование финансового инструмента для вхождения IFC в капитал банка.

В апреле "Укргазбанк" и Международная финансовая корпорация подписали в Вашингтоне договор, предусматривающий предоставление банку консультаций для укрепления потенциала банка в сфере обслуживания предприятий малого и среднего бизнеса.

Экономическая правда