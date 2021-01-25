Премьер: Кабмин готовит меморандум о неизменности тарифов на тепло и горячую воду

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что готовится меморандум о неизменности в этом отопительном сезоне тарифов на тепло и горячую воду.

Об этом во время заседания согласительного совета в парламенте заявил премьер Денис Шмыгаль.

Отмечается, что над разработкой меморандума правительство работает совместно с профильным комитетом Верховной Рады, народными депутатами, Офисом президента, Ассоциацией городов Украины.

По словам Шмыгаля, подписание меморандума должно произойти в ближайшее время.

Напомним:

По итогам совещания Кабмин и городские головы договорились разработать проект совместного меморандума, который, в частности, предусматривает, что тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне останутся неизменными.

Президент Владимир Зеленский поручил заместителю руководителя ОПГ Кириллу Тимошенко проверить соответствие ряда тарифов в Киеве и областях Украины из-за попытки руководителей городов "обосновать перед обществом рост тарифов".

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что украинцы, у которых установлено электроотопление, получат компенсации за повышение тарифа на электроэнергию с 1 января.

С целью смягчения колебаний на рынке газа правительство хочет создать "годовой газовый продукт" - фиксированную для потребителей цену на год.

Кабмин введет государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона, предлагаемая цена - на уровне 6,99 грн за куб м. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%.

С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в 2021 году украинцы будут платить больше не только за газ как товар, но и за его поставки.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что в Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в рамках Меморандума обязательств.

В декабре Антимонопольный комитет оштрафовал 18 облгазов Группы РГК Дмитрия Фирташа на 380 млн гривен за злоупотребление монопольным положением.

Антимонопольный комитет в ближайшее время проверит обоснованность и прозрачность формирования тарифов на распределение газа и в случае выявления нарушений заставит регулятора исправить ситуацию.

Экономическая правда