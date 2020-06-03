Кабмин согласовал решение о вхождении IFC в акционеры "Укргазбанка"
Среда, 3 июня 2020, 20:22
Кабмин уполномочил министра финансов Сергея Марченко на подписание соглашений по предоставлению кредита государственному "Укрэксимбанку" Международной финансовой корпорацией (IFC).
Такое решение было принято на заседании правительства 3 июня, сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.
"Уполномочить министра финансов Сергея Марченко на подписание сделок, связанных с предоставление кредита Международной финансовой корпорацией государственном Укргазбанка", - говорится в постановлении Кабмина.
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