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Кабмин согласовал решение о вхождении IFC в акционеры "Укргазбанка"

Среда, 3 июня 2020, 20:22
 

Кабмин уполномочил министра финансов Сергея Марченко на подписание соглашений по предоставлению кредита государственному "Укрэксимбанку" Международной финансовой корпорацией (IFC).

Такое решение было принято на заседании правительства 3 июня, сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

"Уполномочить министра финансов Сергея Марченко на подписание сделок, связанных с предоставление кредита Международной финансовой корпорацией государственном Укргазбанка", - говорится в постановлении Кабмина.

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Кабмин Укргазбанк IFC

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