Тарифы на отопление и горячую воду до конца сезона повышать не будут – совещание у Шмыгаля

По итогам совещания Кабмин и городские головы договорились разработать проект совместного меморандума, который, в частности, предусматривает, что тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне останутся неизменными.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что в совещании под председательством премьера Дениса Шмыгаля приняли участие:

члены Ассоциации городов Украины под председательством Виталия Кличко,

министр развития общин и территорий Алексей Чернышев,

вр.и.о. министра энергетики Юрий Витренко,

заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко,

заместитель председателя Офиса президента Юлия Свириденко,

глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк,

глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев,

народные депутаты и другие важные лица.

"Со стороны Ассоциации городов в совещании приняли участие городские головы Винницы Сергей Моргунов, Кривого Рога Константин Павлов, Мариуполя Вадим Бойченко, Кропивницкого Андрей Райкович, а также первый заместитель городского головы Харькова Александр Новак", - говорится в сообщении.

"Все ветви власти объединились, чтобы защитить людей от неконтролируемого роста тарифов. Мы ценим, что общее решение с главами городов содержит пункт о неповышении тарифов на отопление и горячую воду для украинцев.

Благодарен всем участникам совещания за конструктивное сотрудничество. Во время коронакризиса всем нам важно поддержать наших граждан", - отметил Шмыгаль.

Кроме пункта о тарифах на тепло и горячую воду, совместный меморандум будет регламентировать следующие договоренности:

проведение совместной работы над реструктуризацией задолженности перед НАК "Нафтогаз", образовавшейся из-за разницы между выручкой ТКЭ и тарифной выручкой (так называемая "разница в тарифах");

теплокоммунэнерго смогут заключать годовые договоры с НАК "Нафтогаз" по выгодной цене.

"Нам удалось достичь понимания с центральной властью относительно необходимых шагов для недопущения кризиса в системе теплообеспечения населения и социальных объектов", - заявил председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко.

По итогам совещания премьер поручил министру развития общин и территорий, вр.и.о. министра энергетики, главе НКРЭКУ, главе правления НАК "Нафтогаз" Андрею Коболеву до 25 января при участии Ассоциации городов Украины и заинтересованных органов государственной власти подготовить и подать Кабмину проект Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и горячей воды в Украине.

"Друзья! Мы договорились с правительством и представителями парламента, что тарифы на отопление и горячую воду в Украине до конца отопительного сезона не повышать", - написал по итогам совещания Виталий Кличко.

"По заданию президента правительство провело совещание с представителями органов местного самоуправления, на котором были рассмотрены предложения от НАК "Нафтогаз Украины" и наработаны соответствующие механизмы для выравнивания тарифов для всех социальных категорий.

Таким образом Кабмин поможет снять дополнительную нагрузку с органов местного самоуправления. Предложения НАК "Нафтогаз Украины" позволят сбалансировать цены на газ на программы централизованного отопления в городах и селах", - сообщил Офис президента.

"Президент дал задание тесно сотрудничать с региональными лидерами для снижения цены на газ для всего населения. Мы будем делать все возможное для установления социальной справедливости в ценообразовании на отопление.

Более того, не сомневаюсь, что мы найдем взаимопонимание с руководителями территориальных общин", - заявил советник председателя Офиса президента Тимофей Милованов.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский поручил заместителю руководителя ОПГ Кириллу Тимошенко проверить соответствие ряда тарифов в Киеве и областях Украины из-за попытки руководителей городов "обосновать перед обществом рост тарифов".

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что украинцы, у которых установлено электроотопление, получат компенсации за повышение тарифа на электроэнергию с 1 января.

С целью смягчения колебаний на рынке газа правительство хочет создать "годовой газовый продукт" - фиксированную для потребителей цену на год.

Кабмин введет государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона, предлагаемая цена - на уровне 6,99 грн за куб м. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%.

С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в 2021 году украинцы будут платить больше не только за газ как товар, но и за его поставки.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что в Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в рамках Меморандума обязательств.

В декабре Антимонопольный комитет оштрафовал 18 облгазов Группы РГК Дмитрия Фирташа на 380 млн гривен за злоупотребление монопольным положением.

Антимонопольный комитет в ближайшее время проверит обоснованность и прозрачность формирования тарифов на распределение газа и в случае выявления нарушений заставит регулятора исправить ситуацию.

Экономическая правда