Тарифы на отопление и горячую воду до конца сезона повышать не будут – совещание у Шмыгаля
По итогам совещания Кабмин и городские головы договорились разработать проект совместного меморандума, который, в частности, предусматривает, что тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне останутся неизменными.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Отмечается, что в совещании под председательством премьера Дениса Шмыгаля приняли участие:
- члены Ассоциации городов Украины под председательством Виталия Кличко,
- министр развития общин и территорий Алексей Чернышев,
- вр.и.о. министра энергетики Юрий Витренко,
- заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко,
- заместитель председателя Офиса президента Юлия Свириденко,
- глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк,
- глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев,
- народные депутаты и другие важные лица.
"Со стороны Ассоциации городов в совещании приняли участие городские головы Винницы Сергей Моргунов, Кривого Рога Константин Павлов, Мариуполя Вадим Бойченко, Кропивницкого Андрей Райкович, а также первый заместитель городского головы Харькова Александр Новак", - говорится в сообщении.
"Все ветви власти объединились, чтобы защитить людей от неконтролируемого роста тарифов. Мы ценим, что общее решение с главами городов содержит пункт о неповышении тарифов на отопление и горячую воду для украинцев.
Благодарен всем участникам совещания за конструктивное сотрудничество. Во время коронакризиса всем нам важно поддержать наших граждан", - отметил Шмыгаль.
Кроме пункта о тарифах на тепло и горячую воду, совместный меморандум будет регламентировать следующие договоренности:
- проведение совместной работы над реструктуризацией задолженности перед НАК "Нафтогаз", образовавшейся из-за разницы между выручкой ТКЭ и тарифной выручкой (так называемая "разница в тарифах");
- теплокоммунэнерго смогут заключать годовые договоры с НАК "Нафтогаз" по выгодной цене.
"Нам удалось достичь понимания с центральной властью относительно необходимых шагов для недопущения кризиса в системе теплообеспечения населения и социальных объектов", - заявил председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко.
По итогам совещания премьер поручил министру развития общин и территорий, вр.и.о. министра энергетики, главе НКРЭКУ, главе правления НАК "Нафтогаз" Андрею Коболеву до 25 января при участии Ассоциации городов Украины и заинтересованных органов государственной власти подготовить и подать Кабмину проект Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и горячей воды в Украине.
"Друзья! Мы договорились с правительством и представителями парламента, что тарифы на отопление и горячую воду в Украине до конца отопительного сезона не повышать", - написал по итогам совещания Виталий Кличко.
"По заданию президента правительство провело совещание с представителями органов местного самоуправления, на котором были рассмотрены предложения от НАК "Нафтогаз Украины" и наработаны соответствующие механизмы для выравнивания тарифов для всех социальных категорий.
Таким образом Кабмин поможет снять дополнительную нагрузку с органов местного самоуправления. Предложения НАК "Нафтогаз Украины" позволят сбалансировать цены на газ на программы централизованного отопления в городах и селах", - сообщил Офис президента.
"Президент дал задание тесно сотрудничать с региональными лидерами для снижения цены на газ для всего населения. Мы будем делать все возможное для установления социальной справедливости в ценообразовании на отопление.
Более того, не сомневаюсь, что мы найдем взаимопонимание с руководителями территориальных общин", - заявил советник председателя Офиса президента Тимофей Милованов.
Напомним:
Президент Владимир Зеленский поручил заместителю руководителя ОПГ Кириллу Тимошенко проверить соответствие ряда тарифов в Киеве и областях Украины из-за попытки руководителей городов "обосновать перед обществом рост тарифов".
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что украинцы, у которых установлено электроотопление, получат компенсации за повышение тарифа на электроэнергию с 1 января.
С целью смягчения колебаний на рынке газа правительство хочет создать "годовой газовый продукт" - фиксированную для потребителей цену на год.
Кабмин введет государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона, предлагаемая цена - на уровне 6,99 грн за куб м. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%.
С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в 2021 году украинцы будут платить больше не только за газ как товар, но и за его поставки.
Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что в Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в рамках Меморандума обязательств.
В декабре Антимонопольный комитет оштрафовал 18 облгазов Группы РГК Дмитрия Фирташа на 380 млн гривен за злоупотребление монопольным положением.
Антимонопольный комитет в ближайшее время проверит обоснованность и прозрачность формирования тарифов на распределение газа и в случае выявления нарушений заставит регулятора исправить ситуацию.
Экономическая правда
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