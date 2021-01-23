Коболев: Нафтогаз является поставщиком газа для 9% потребителей
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что компания является поставщиком газа для 9% потребителей.
Об этом он сообщил в эфире "Свободы слова Савика Шустера".
"Очень много есть слухов, украинский потребитель какой-то не такой и плохо платит. Это все ложь. В нашем портфеле - 9% украинских домохозяйств. Мы хотим сказать, что украинский потребитель очень добросовестный. Уровень расчетов близок к 100%", - отметил Коболев.
По его словам, клиенты "Нафтогаза" авансом платят до 35% стоимости газа.
Напомним:
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