Коболев: Нафтогаз является поставщиком газа для 9% потребителей

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что компания является поставщиком газа для 9% потребителей.

Об этом он сообщил в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

"Очень много есть слухов, украинский потребитель какой-то не такой и плохо платит. Это все ложь. В нашем портфеле - 9% украинских домохозяйств. Мы хотим сказать, что украинский потребитель очень добросовестный. Уровень расчетов близок к 100%", - отметил Коболев.

По его словам, клиенты "Нафтогаза" авансом платят до 35% стоимости газа.

Напомним:

Кабинет Министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривны за кубический метр

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что украинцы, у которых установлено электроотопление, получат компенсации за повышение тарифа на электроэнергию с 1 января.

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