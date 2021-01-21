Суд разблокировал очередное препятствие на пути приватизации "Центрэнерго"

Хозсуд г. Киева отменил решение, которым был завершен процесс приватизации "Центрэнерго" в 2018 году - государственную долю хотят продать до конца этого года.

Об этом сообщает пресс-служба Хозсуда г. Киев.

"12 января 2021 решением Хозяйственного суда города Киева отменен приказ Фонда государственного имущества Украины от 13.12.2018, которым завершена процедура приватизации ПАО "Центрэнерго" и указано на необходимость завершения начатых процедур", - говорится в сообщении.

Отмечается, что завершение процедуры приватизации предусматривает продажу 78,289% акций компании, принадлежащих государству по цене не менее почти 6 млрд гривен.

"Приведенное может исключать угрозу срыва приватизации в 2021 году и предоставить государству возможность получить от приватизации одного объекта в государственный бюджет половину запланированных годовых поступлений", - комментируют решение в суде.

"Центрэнерго" является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская. "Центрэнерго" поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.

Напомним:

В Фонде госимущества хотят продать Центрэнерго в конце 2021 года, если Верховная Рада разрешит проведение большой приватизации.

Центрэнерго был в планах властей на приватизацию уже не первый год.

Экс-премьер Алексей Гончарук заявлял, что компания Центрэнерго - в топ-приоритете на приватизацию, а правительство будет делать все возможное, чтобы туда зашел сильный иностранный игрок.

В 2019 году суд отказал в удовлетворении жалоб кредиторов ПАО "Центрэнерго" на решение Хозяйственного суда г. Киева о закрытии дела о банкротстве компании, что позволило начать процедуру ее приватизации.

Конкурс по продаже государственного пакета акций ПАО "Центрэнерго" должен был состояться 13 декабря 2018 года, однако участников конкурса к нему не допустили из-за нарушения законодательства.

Экономическая правда