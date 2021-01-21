Глава НБУ о переговорах с миссией МВФ: Прогресс, безусловно, есть

НБУ оценивает шансы пересмотра программы сотрудничества Украины с МВФ как высокие, но не дает более подробных комментариев в связи с тем, что сейчас идет работа миссии Фонда.

Об этом на пресс-брифинге, отвечая на вопрос ЭП, заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

"Как вы знаете, сейчас идет работа миссии МВФ в Украине. Мы оцениваем шансы пересмотра программы как высокие. Переговоры пока продолжаются и прогресс, безусловно, есть.

В конце 2020 года были сделаны несколько важных шагов. НБУ направил проект закона о банковской деятельности в ВР, был утвержден госбюджет и внесены изменения в законодательство о возврате полномочий НАПК", - сказал Шевченко.

"В связи с тем, что сейчас идет миссия, мы сегодня воздерживаемся от более подробных комментариев", - подчеркнул он.

Напомним:

Украина все еще может получить транш от МВФ в 1 квартале 2021 года, несмотря на введение госрегулирования цен на газ, однако более консервативный сценарий предполагает получение транша в апреле-июне 2021 года.

Правительство провело встречу с Международным валютным фондом, премьер заявил о необходимости поиска компромисса по тарифам на газ.

В Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в Меморандуме обязательств.

Миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру программы Stand-by возобновила свою работу в Украине.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что еще 2 транша по 700 млн долларов от МВФ перенесены на 2021.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что следующий транш МВФ "будет однозначно в следующем году", по прогнозам, в феврале-марте 2021 года.

Международный валютный фонд обнародовал график погашения долгов Украины до 2036 года, в этом году необходимо оплатить 1,67 миллиарда долларов.