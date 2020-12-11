Бахматюк снова предложил детективам НАБУ допросить его в Австрии

Экс-владелец "ВиЭйБи Банк" Олег Бахматюк заявил, что считает незаконными попытки НАБУ экстрадировать его в Украину и в очередной раз предложил детективам бюро допросить его в Австрии.

Об этом говорится в заявлении Бахматюка, опубликованном на сайте "Укрлендфарминг", агрохолдинга, владельцем которого он является.

"Все это время крупнейшими достижениями НАБУ по этому делу были попытки моей незаконной экстрадиции ... На самом деле и прокуратура, и Интерпол при всем желании не могут выполнить прихоть Артема Сытника - ведь есть соглашения о международном сотрудничестве, согласно которым такие действия действительно являются незаконными.

Ведь я не в международном розыске, не прячусь от следствия, официально сообщил НАБУ и другие следственные органы о моем фактическом местонахождении, а правоохранительные органы Австрии эту информацию официально подтвердили. Более того, я все жду официального визита детективов НАБУ, готов и хочу ответить на любые их вопросы. И напрасно жду этого уже год и 2 месяца", - заявил Бахматюк.

По словам экс-владельца "ВиЭйБи Банк", НАБУ сознательно год и два месяца избегает его допроса, поскольку по его итогам дело придется закрыть.

"НАБУ не интересует возврат средств в бюджет - предлагались меморандумы, предлагались выгодные для государства пути урегулирования вопросов задолженности украинских банков, возникших в результате банковского кризиса 2014-2017 годов и политики НБУ. НАБУ не интересует и поиск истины в этом деле, иначе меня бы хоть раз допросили.

Проще всего списать на экстрадицию, которая не удалась, хотя допрос как раз НАБУ и не интересует", - отметил он.

"Я заявляю еще раз: ожидаю визита детективов НАБУ в официально известное им места пребывания, где в рамках международного сотрудничества в соответствии с установленными законодательством процедурами я готов ответить на вопросы НАБУ ко мне.

Все остальные "отмазки" обоснованно буду считать очковтирательством украинского общества и попытками НАБУ "повесить" провал расследования на другие, причастные к этому следствию, украинские и международные следственные органы и правоохранительные структуры", - добавил он.

Напомним:

В Офисе генпрокурора заявили, что готовы после устранения НАБУ процессуальных нарушений в материалах запроса об экстрадиции экс-владельца "ВиЭйБи Банка" Олега Бахматюка направить их в компетентные органы Австрии в установленном законодательством порядке.

В НАБУ ответили на позицию Офиса генпрокурора о причинах отказа согласования экстрадиции экс-владельця "ВиЭйБи Банка" Олега Бахматюка, расценив действия "отдельных лиц в ОГП как попытку саботировать расследование особого тяжкого преступления".

Ранее в Офисе генпрокурора в ответ на запрос "Радио Свобода" объяснили отказ НАБУ в подписании ходатайства об экстрадиции из Австрии в Украину Бахматюка наличием "процессуальных нарушений".

Офис Генерального прокурора отказался подписывать запрос в Австрию об экстрадиции бывшего владельца VAB Банка и владельца агрохолдинга Укрлэндфарминг Олега Бахматюка.

Согласно документу, ОГП отказался санкционировать экстрадицию Бахматюка из-за "отсутствия достаточных оснований" для запроса.

Бахматюка подозревают в завладении 49 млн долларов (1,2 млрд грн) стабилизационного кредита, выданного VAB банку. По данным следствия, Бахматюк в октябре 2014 года получил стабкредит от Национального банка с предоставлением заведомо неликвидного обеспечения.

Также Бахматюка подозревают, в том, что он совместно с менеджментом VAB-банка организовал финансовые операции с незаконно полученным стабкредитом, направленные на маскировку источника их происхождения и их местонахождение.

28 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отправила Бахматюка под стражу заочно, тем самым позволив Интерполу начать его розыск,

В ноябре 2019 года Бахматюка объявили в розыск. Сам бизнесмен выразил готовность общаться с НАБУ через адвокатов, а также посредством видеосвязи.

Экономическая правда