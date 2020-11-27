Генпрокуратура отказалась подписывать запрос на экстрадицию Бахматюка – Kyiv Post

Офис Генерального прокурора отказался подписывать запрос в Австрию об экстрадиции бывшего владельца VAB Банка и владельца агрохолдинга Укрлэндфарминг Олега Бахматюка.

Об этом пишет Kyiv Post со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении издания.

Согласно документу, ОГП отказался санкционировать экстрадицию Бахматюка из-за "отсутствия достаточных оснований" для запроса.

"Это решение принято на фоне напряженности между прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро, а также растущей критики работы прокуратуры", - отмечает издание.

Сам Бахматюк скрывается от правосудия в Вене, а НАБУ уже давно добивается его экстрадиции, говорится в материале.

В Генпрокуратуре сообщили Kyiv Post, что запрос был отклонен, поскольку он не соответствовал международному и украинскому законодательствам.

"[Мы] вернули запрос об экстрадиции, поскольку обнаружили, что он не соответствует требованиям международного права и нарушает процедуры, установленные законодательством Украины, что может стать препятствием для выдачи подозреваемого иностранным государством", - сообщили в Офисе генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Бахматюка подозревают в завладении 49 млн долларов (1,2 млрд грн) стабилизационного кредита, выданного VAB банку. По данным следствия, Бахматюк в октябре 2014 года получил стабкредит от Национального банка с предоставлением заведомо неликвидного обеспечения.

Также Бахматюка подозревают, в том, что он совместно с менеджментом VAB-банка организовал финансовые операции с незаконно полученным стабкредитом, направленные на маскировку источника их происхождения и их местонахождение.

28 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отправила Бахматюка под стражу заочно, тем самым позволив Интерполу начать его розыск,

В ноябре 2019 года Бахматюка объявили в розыск. Сам бизнесмен выразил готовность общаться с НАБУ через адвокатов, а также посредством видеосвязи.