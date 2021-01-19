Минсоцполитики: Медлить с введением пенсионных накоплений нельзя

Минсоцполитики предоставило профильному комитету Рады предложения к законпроектам об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении и о внесении соответствующих изменений в Налоговый кодекс. В министерстве также заявили, что медлить с внедрением пенсионных накоплений нельзя.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Предложения реализуют стратегию, совместно согласованную премьер-министром, инистром социальной политики и профильным Комитетом Верховной Рады, и направленные на повышение защиты пенсионных накоплений людей и снижению нагрузки на бизнес при введении второго уровня пенсионной системы Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предложения Минсоцполитики, в частности, обеспечат:

Снижение рисков коррупции и злоупотреблений за счет единых подходов к субъектам, которые будут предоставлять услуги в системе накопительного пенсионного обеспечения, без создания "особых условий" для отдельных структур, даже если их учредителем является государство.

Усиление ответственности учредителей негосударственных пенсионных фондов, которые будут предоставлять услуги в системе общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения, и связанных с этими фондами людей.

Единые подходы к пенсионным выплатам в системе накопительного пенсионного обеспечения, понятность выплат для участников системы.

Возможность не увеличивать налоговую нагрузку на фонд оплаты труда для работодателей и работников при внедрении системы.

"Реализация таких изменений обеспечит функциональную способность системы, ее соответствие рыночным реалиям, уменьшение коррупционных рисков, усиление защиты человека и его пенсионных накоплений", - добавили в министерстве.

Напомним:

Премьер Денис Шмыгаль рассчитывает, что закон о введении в Украине накопительного уровня пенсионной системы примут уже в 2021 году.

Ранее Шмыгаль допускал введение накопительного уровня пенсионного системы до 2021 года.

В ноябре 2020 года правительство одобрило законопроект по внедрению профессиональной накопительной системы для занятых на рисковых профессиях человек. Сейчас это будет касаться лиц моложе 35 лет.

Ранее глава комитета ВРУ по вопросам соцполитики Галина Третьякова говорила, что законопроект №2683 о введении обязательного накопительного пенсионного обеспечения необходимо принять в 2021 году, чтобы подходящую модель можно было внедрить с 2023 года.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что для финансирования накопительных пенсий будет использоваться часть по налогам ЕСВ и НДФЛ.

В конце февраля 2019 года представители общественных организаций и негосударственных пенсионных фондов потребовали от Кабмина посодействовать внедрению накопительного уровня пенсионной системы с 2020 года и выразили опасения, что второй этап пенсионной реформы будет отложен на неопределенное время.

В конце декабря 2018 через Меморандум об экономической и финансовой политике стало известно, что Украина на период действия программы stand-by сотрудничества с МВФ прекратит введение второго уровня пенсионной системы.

Детальней о введении накопительного уровня пенсионной системы читайте в статье на Экономической правде.

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