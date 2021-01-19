Суд не удовлетворил иск Сологуба по выговору Совета НБУ

Печерский суд не удовлетворил иск заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуба против регулятора об отмене вынесенного в октябре выговора.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"18 января 2021 года Печерский районный суд города Киева во время своего заседания отказал Дмитрию Сологубу в удовлетворении иска к Национальному банку о признании незаконными и отмене решений о применении к нему Советом Национального банка дисциплинарных взысканий", - говорится в сообщении.

НБУ напоминает, что Сологуб обратился в суд с иском к Национальному банку о признании незаконными и отмене решений о применении к нему Советом Национального банка дисциплинарных взысканий.

Напомним:

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова и заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб оспаривают в Окружном административном суде Киева решение Совета НБУ о нарушении ими трудовой дисциплины.

Совет Национального банков 5 октября объявил выговор и недоверие первым заместителям главы НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы регулятора - Якова Смолия, уволенного в августе.

Рожковой и Сологубу выразили недоверие из-за их публичных выступлений, заявил член Совета Национального банка Василий Горбаль.

Заместители главы Национального банка Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб нарушили политику "единого голоса", что могло навредить взаимопониманию регулятора с международными партнерами Украины, заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

В Международном валютном фонде заявили, что обеспечение ответственности правления НБУ должно происходить согласно принципам управления Нацбанком.

Посольство США в Украине разделяет обеспокоенность МВФ по поводу голосования Совета НБУ по поводу выговора заместителям главы НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу.

Экономическая правда