Регулятор планирует снизить тарифы на распределение газа для ряда компаний

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) планирует 19 января принять решение о снижении тарифов на распределение газа для ряда операторов газораспределительных сетей.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на соответствующий проект постановления о пересмотре тарифов.

Речь идет о пересмотре тарифов "Лубныгаза", "Гадячгаза", "Закарпатгаза" и еще 11 компаний - рассмотрение проекта запланировано на 19 января.

"Согласно обоснованию к проекту постановления, такое решение комиссия намерена принять, учитывая многочисленные обращения граждан, с целью недопущения социальной напряженности среди населения и дополнительной защиты потребителей природного газа", - говорится в сообщении.

Если проэкт постановления утвердят, больше всего тарифы на 2021 год снизятся для ООО "Газовик" - почти на 30%, для АО "Лубнигаз" - на 27%, меньше всего - для ПАО "Гадячгаз" - на 3,5%.

В общем, как и анонсировал премьер Денис Шмыгаль, тарифы на распределение газа в 2021 году планируют утвердить на уровне не выше 1,79 грн/куб. м.

Напоминаем:

Кабинет министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривни закубический метр.

Для потребителей, которые имеют контракты на поставку газа по цене ниже 6,99 грн, тарифы не изменятся. Цена поставщика последней надежды также установлена на уровне 6,99 гривни за кубометр.

Также министры установили предельный тариф на распределение газа - он не будет превышать 1,79 грн за кубометр.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что в Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в рамках Меморандума обязательств.

Правительство провело встречу с Международным валютным фондом, премьер заявил о необходимости поиска компромисса по тарифам на газ.

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