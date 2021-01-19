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Курс валют на 19 января: межбанк, "черный" и наличный рынки

Вторник, 19 января 2021, 10:30
 

19 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,23 - 28,26 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,22 - 28,24 гривни;

Евро - 34,19 - 34,21 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,12 - 28,36 гривни.

Евро покупают по 33,79 гривни, продают по 34,25 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,21 - 28,29 гривни, евро - 33,97 - 34,09 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 19 января на уровне 28,19 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 18 января на уровне 28,05 гривни.

18 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,23 - 28,26 гривни.

18 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,10 - 28,18 гривни.

Экономическая правда

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