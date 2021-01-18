Гривня на закритті міжбанку ослабла

18 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,23 - 28,26 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,23 - 28,26 гривні;

Євро – 34,07 - 34,11 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,10 – 28,32 гривні. Євро купують по 33,73 гривні, продають по 34,17 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,20 - 28,31 гривні, євро - 33,92 - 34,06 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 18 січня на рівні 28,05 гривні.

18 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,10 - 28,18 гривні.

15 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,02 - 28,04 гривні.

15 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,12 - 28,14 гривні.

Економічна правда