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Официальный курс: гривня ослабла к доллару

Понедельник, 18 января 2021, 19:50
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 19 января на уровне 28,19 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 34,02 грн (на 18 января - 34,01 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 18 января на уровне 28,05 гривни.

18 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,23 - 28,26 гривни.

18 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,10 - 28,18 гривни.

Экономическая правда

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