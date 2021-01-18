Официальный курс: гривня ослабла к доллару

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 19 января на уровне 28,19 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 34,02 грн (на 18 января - 34,01 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 18 января на уровне 28,05 гривни.

18 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,23 - 28,26 гривни.

18 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,10 - 28,18 гривни.

Экономическая правда