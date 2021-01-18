Официальный курс: гривня ослабла к доллару
Понедельник, 18 января 2021, 19:50
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 19 января на уровне 28,19 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 34,02 грн (на 18 января - 34,01 гривни).
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 18 января на уровне 28,05 гривни.
18 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,23 - 28,26 гривни.
18 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,10 - 28,18 гривни.
Экономическая правда
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