Офіційний курс валют: долар та євро майже не змінились в ціні
Понеділок, 18 січня 2021, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 18 січня на рівні 28,05 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 34,01 грн (на 15 січня - 33,99 гривні).
Нагадуємо:
15 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,02 - 28,04 гривні.
15 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,12 - 28,14 гривні.
Економічна правда
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