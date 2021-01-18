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Офіційний курс валют: долар та євро майже не змінились в ціні

Понеділок, 18 січня 2021, 09:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 18 січня на рівні 28,05 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 34,01 грн (на 15 січня - 33,99 гривні).

Нагадуємо:

15 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,02 - 28,04 гривні.

15 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,12 - 28,14 гривні.

Економічна правда

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