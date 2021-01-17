Новости выходных: "Северный поток - 2" теряет партнеров, регуляция цен на газ

О "Северном потоке - 2". Крупнейшая швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group AG отказалась от участия в проектах "Северный поток-2" чтобы не попасть под новые санкции США.

О "Мотор Сиче". В китайской компании Skyrizon - инвестора в ПАО "Мотор Сич", против которой Минторг США ввел санкции из-за угрозы национальной безопасности, считают такие действия неправомерными и будут искать юридические инструменты для защиты.

О накопительных пенсиях. Глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что для финансирования накопительных пенсий будет использоваться часть по налогам ЕСВ и НДФЛ.

О регуляции цены на доставку газа. Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус заявил, что наряду с ограничением цены газа до 6,99 грн/куб. м, также будет ограничен размер тарифа на распределение газа - до 1,79 грн/куб. м.

О регуляции цены на газ. В понедельник Кабинет министров планирует установить предельную цену на газ на уровне 6,99 гривен за кубометр.