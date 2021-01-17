В понедельник Кабмин планирует установить граничную цену на газ — источник
В понедельник Кабинет министров планирует установить граничную цену на газ на уровне 6,99 гривен за кубометр.
Об этом ЭП сообщил собеседник в Кабмине.
Граничная цена будет действовать на период карантина, но не дольше 31 сентября.
Цена 6,99 гривен за кубометр (с НДС ) не включает в себя стоимость распределения.
Цена поставщика последней надежды также будет установлена на уровне 6,99 гривен за кубометр.
Напоминаем:
Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус заявил, что наряду с ограничением цены газа до 6,99 грн/куб. м, также будет ограничен размер тарифа на распределение газа – до 1,79 грн/куб. м.
Кабмин хочет ввести государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона, предлагаемая цена - на уровне 6,99 грн за куб м. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%.
С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в 2021 году украинцы будут платить больше не только за газ как товар, но и за его поставки.
Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что в Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в рамках Меморандума обязательств.
В декабре Антимонопольный комитет оштрафовал 18 облгазов Группы РГК Дмитрия Фирташа на 380 млн гривен за злоупотребление монопольным положением.
Антимонопольный комитет в ближайшее время проверит обоснованность и прозрачность формирования тарифов на распределение газа и в случае выявления нарушений заставит регулятора исправить ситуацию.
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