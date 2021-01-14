Оккупанты в Крыму выставили на продажу винзавод "Коктебель"

Оккупационные власти в аннексированнном Россией Крыму выставили на аукцион завод марочных вин "Коктебель" со стартовой ценой 100 млн рублей.

Об этом сообщается на российском сайте размещения информации о проведении торгов.

На сайте говорится, что "Министерство имущественных и земельных отношений Крыма" продает недвижимое имущество винзавода - 73 объекта в Коктебеле, Щебетовке, Курортном, Наниково, стоимость - 80,8 млн рублей.

Земельные участки завода оценили в более чем 17,35 млн руб, движимое имущество - почти 2 миллионов рублей.

Объекты находятся в аренде у ООО "Завод марочных вин "Коктебель".

Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 января, торги запланированы на 26 января.

Как отмечает издание "Крым.Реалии", ООО "Завод марочных вин "Коктебель" основали в октябре 2014 года. Компания на 99,8% принадлежит ООО "Гатчинский спиртовой завод" из Ленинградской области РФ.

"Предприятие принадлежит Михаилу Якубчик, которого российские СМИ называют родственником директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина", - пишут "Крым.Реалии".

Завод марочных вин "Коктебель" был основан в 1879 году. Завод имеет собственные виноградники на площади около 1070 га и емкостной парк не менее 5 млн литров для производства тихих вин и не менее 6 млн литров - для производства десертных вин и портвейнов.

Напомним:

Минреинтеграции будет инициировать национальные санкции и судебное преследование в отношении лиц, причастных к "продаже" в оккупированном Крыму винодельческого завода "Массандра".

Министерство иностранных дел Украины отмечает, что Россия понесет ответственность за так называемую продажу "экспроприированного концерна "Массандра" в оккупированном Крыму.

Винодельческий завод "Массандра" (100% акций) в оккупированном Россией Крыму "купила" дочерняя компания банка "Россия" "Южный проект" - крупнейшим акционером банка является друг президента РФ Путина Юрий Ковальчук.

В ноябре Оккупационные власти в аннексирована Россией Крыма выставил на аукцион 100% акций акционерного общества "Производственно-аграрное объединение "Массандра".

В 2014 году Европейский союз ввел санкции против 9 крымских компаний, 4 из которых являются производителями вин и алкогольных напитков.

Под санкции попали "Азовский ликероводочный завод", национальное производственно-аграрное объединение "Массандра", "Агрофирма "Магарач" и "Завод шампанских вин "Новый мир".

В том же году Совет ЕС запретил импорт товаров из Крыма.