Курс валют на 13 января: межбанк, "черный" и наличный рынки
13 января котировки гривни к доллару на викриття межбанке установились на уровне 28,03 - 28,05 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,00 - 28,02 гривни;
Евро - 34,18 - 34,20 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,96 - 28,21 гривни. Евро покупают по 33,84 гривни, продают по 34,33 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,08 - 28,18 гривни, евро - 34,04 - 34,22 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 13 января на уровне 28,05 гривни.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 12 января на уровне 28,20 гривни
12 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,03 - 28,05 гривни.
12 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,03 - 28,05 гривни.
Экономическая правда
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