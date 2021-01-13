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Курс валют на 13 января: межбанк, "черный" и наличный рынки

Среда, 13 января 2021, 10:35
 

13 января котировки гривни к доллару на викриття межбанке установились на уровне 28,03 - 28,05 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,00 - 28,02 гривни;

Евро - 34,18 - 34,20 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,96 - 28,21 гривни. Евро покупают по 33,84 гривни, продают по 34,33 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,08 - 28,18 гривни, евро - 34,04 - 34,22 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 13 января на уровне 28,05 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 12 января на уровне 28,20 гривни

12 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,03 - 28,05 гривни.

12 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,03 - 28,05 гривни.

Экономическая правда

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