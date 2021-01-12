Официальный курс: гривня продолжает укрепление
Вторник, 12 января 2021, 19:35
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 13 января на уровне 28,05 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 34,08 грн (на 12 января - 34,28 гривни)
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 12 января на уровне 28,20 гривни
12 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,03 - 28,05 гривни.
12 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,03 - 28,05 гривни.
Экономическая правда
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