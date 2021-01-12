Все разделы
Укр / Рус

Официальный курс: гривня продолжает укрепление

Вторник, 12 января 2021, 19:35
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 13 января на уровне 28,05 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 34,08 грн (на 12 января - 34,28 гривни)

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 12 января на уровне 28,20 гривни

12 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,03 - 28,05 гривни.

12 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,03 - 28,05 гривни.

Экономическая правда

.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Гривня продолжает укрепляться к доллару и евро 11 января 2021, 19:15
Гривня на закрытии межбанка укрепилась 11 января 2021, 17:50
В первые дни 2021-го НБУ купил и продал на межбанке по 20 миллионов долларов 7 января 2021, 15:40
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!