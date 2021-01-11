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Гривня продовжує зміцнюватися до долара та євро

Понеділок, 11 січня 2021, 19:15
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 12 січня на рівні 28,20 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 34,28 грн (на 11 січня - 34,91 гривні).

Нагадуємо:

11 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,23 - 28,25 гривні.

11 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,14 - 28,16 гривні.

Економічна правда

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