Гривня продовжує зміцнюватися до долара та євро
Понеділок, 11 січня 2021, 19:15
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 12 січня на рівні 28,20 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 34,28 грн (на 11 січня - 34,91 гривні).
Нагадуємо:
11 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,23 - 28,25 гривні.
11 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,14 - 28,16 гривні.
Економічна правда
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