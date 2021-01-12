Гривня стабильна на закрытии межбанка

12 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,03 - 28,05 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,03 - 28,05 гривни;

Евро - 34,05 - 34,07 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,01 - 28,24 гривни. Евро покупают по 33,88 гривни, продают по 34,31 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,11 - 28,21 гривни, евро - 34,06 - 34,15 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 12 января на уровне 28,20 гривни

12 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,03 - 28,05 гривни.

11 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,14 - 28,16 гривни.

11 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,23 - 28,25 гривни.

Экономическая правда