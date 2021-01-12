Суд отказался снимать арест с акций "Мотор Сич"
Шевченковский райсуд. Киева отклонил ходатайство инвесторов ПАО "Мотор Сич" о снятии ареста с акций компании.
Об этом сообщает Liga.net.
Инвесторы ПАО "Мотор Сич" "Business House Helena" и Skyrizon обратились в суд с ходатайством о снятии четырех однотипных арестов по акциям "Мотор Сич".
Отмечается, что адвокат "Business House Helena" Александр Максименко ходатайствовал о вызове в суд президента "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев и ряда госслужащих. При их участии были подписаны документы об открытии уголовного дела и ареста акций.
Суд ходатайство отклонил.
Во время заседания следователь по делу отметил, что руководство "Мотор Сич" обращалось к президенту Украины и СБУ с просьбой защитить компанию от вмешательства иностранных инвесторов. Следственный прокурор заявил, что арест наложен законно и нет оснований для его снятия.
Напомним:
Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" в декабре 2020 года направили украинскому правительству обращение в международный арбитраж против государства Украина.
Как сообщалось, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group покупают более 50% акций компании "Мотор Сич". Более 25% акций оставались за "Укроборонпромом".
Правительство выступает за то, чтобы стратегические украинские предприятия оставались в Украине, понимает важность привлечения инвесторов в "Мотор Сич", но ему "абсолютно не нужны никакие посредники в поиске инвесторов".
Президент группы DCH Александр Ярославский заявил, что прокуратура наложила дополнительный арест на акции "Мотор Сич" после того, как китайские инвесторы вместе с DCH объявили о совместной заявкуе в АМКУ о покупке акций, и пожаловался на давление.
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