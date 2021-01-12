Суд отказался снимать арест с акций "Мотор Сич"

Шевченковский райсуд. Киева отклонил ходатайство инвесторов ПАО "Мотор Сич" о снятии ареста с акций компании.

Об этом сообщает Liga.net.

Инвесторы ПАО "Мотор Сич" "Business House Helena" и Skyrizon обратились в суд с ходатайством о снятии четырех однотипных арестов по акциям "Мотор Сич".

Отмечается, что адвокат "Business House Helena" Александр Максименко ходатайствовал о вызове в суд президента "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев и ряда госслужащих. При их участии были подписаны документы об открытии уголовного дела и ареста акций.

Суд ходатайство отклонил.

Во время заседания следователь по делу отметил, что руководство "Мотор Сич" обращалось к президенту Украины и СБУ с просьбой защитить компанию от вмешательства иностранных инвесторов. Следственный прокурор заявил, что арест наложен законно и нет оснований для его снятия.

Напомним:

Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" в декабре 2020 года направили украинскому правительству обращение в международный арбитраж против государства Украина.

Как сообщалось, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group покупают более 50% акций компании "Мотор Сич". Более 25% акций оставались за "Укроборонпромом".

Правительство выступает за то, чтобы стратегические украинские предприятия оставались в Украине, понимает важность привлечения инвесторов в "Мотор Сич", но ему "абсолютно не нужны никакие посредники в поиске инвесторов".

Президент группы DCH Александр Ярославский заявил, что прокуратура наложила дополнительный арест на акции "Мотор Сич" после того, как китайские инвесторы вместе с DCH объявили о совместной заявкуе в АМКУ о покупке акций, и пожаловался на давление.