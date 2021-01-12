Рожкова: Сделку о продаже IFC доли в капитале "Укргазбанка" могут закрыть в начале 2021-го

Сделку с Международной финансовой корпорацией (IFC) по вхождению в капитал государственного "Укргазбанка" могут закрыть в начале 2021 года.

Такое мнение в Facebook высказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

"В начале года можем дождаться соглашения "длиной в три года". Еще в конце 2017 года IFC, Министерство финансов и Укргазбанк подписали меморандум о частичной приватизации Укргазбанка. Закрыть сделку, похоже, удастся в начале 2021-го", - написала Рожкова.

"Это знаковое событие для банковского рынка Украины. Во-первых, такие стратегические инвесторы в последний раз входили в наши банки в конце 2015 года, когда ЕБРР стал акционером "Райффайзен Банка Аваль".

Во-вторых, государство на деле докажет задекларированное намерение - уменьшить роль в банковском секторе. Конечно, к снижению доли государства в банках с нынешних 54% до 25% еще далеко. Но "лиха беда начало". На очереди - Ощадбанк, которому многое еще надо сделать", - добавила она.

Напоминаем:

Подписание соглашения с Международной финансовой корпорацией (IFC) по вхождению в капитал государственного "Укргазбанка" находится на финальной стадии и ожидается в течение 30 рабочих дней.

Международная финансовая корпорация из группы Всемирного банка может выделить государственному Укргазбанку 5-летний заем на 30 миллионов евро с возможностью конвертировать его в долю в акционерном капитале финучреждения в размере до 20%.