В капитал одного из госбанков войдет международный инвестор
Министерство финансов, Международная финансовая корпорация (IFC) и государственный "Укргазбанк" начинают оценку и структурирование финансового инструмента для вхождения IFC в капитал банка.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
"Такой прогресс стал возможным в результате успешного выполнения Министерством финансов и "Укргазбанком" условий подписанного в ноябре 2017 года трехстороннего Меморандума о взаимопонимании по поддержке приватизации банка", - говорится в сообщении.
Согласно Меморандуму, IFC способствовала "Укргазбанку" в укреплении корпоративного управления, обеспечении его операционной независимости и дальнейшем совершенствовании постоянной банковской модели, основанной на коммерческой целесообразности.
"Успешная кооперация государственного банка и международной финансовой организации уже позволила реализовать более 145 проектов в сфере чистой энергетики с использованием биотоплива, гидроэнергии, солнечной и ветряной энергии с общей мощностью объектов 866 мегаватт, а это четверть от всех мощностей ВИЭ в Украине", - заявили в Минфине.
Напомним:
В апреле "Укргазбанк" и Международная финансовая корпорация подписали в Вашингтоне договор, который предусматривает предоставление банку консультаций для укрепления потенциала банка в сфере обслуживания предприятий малого и среднего бизнеса.
11 ноября 2017 года Минфин, IFC и Укргазбанк подписали Меморандум о взаимопонимании по поддержке приватизации Укргазбанка.
Государство владеет 94,94% акций Укргазбанка.
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Экономическая правда
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