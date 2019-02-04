В капитал одного из госбанков войдет международный инвестор

Министерство финансов, Международная финансовая корпорация (IFC) и государственный "Укргазбанк" начинают оценку и структурирование финансового инструмента для вхождения IFC в капитал банка.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Такой прогресс стал возможным в результате успешного выполнения Министерством финансов и "Укргазбанком" условий подписанного в ноябре 2017 года трехстороннего Меморандума о взаимопонимании по поддержке приватизации банка", - говорится в сообщении.

Согласно Меморандуму, IFC способствовала "Укргазбанку" в укреплении корпоративного управления, обеспечении его операционной независимости и дальнейшем совершенствовании постоянной банковской модели, основанной на коммерческой целесообразности.

"Успешная кооперация государственного банка и международной финансовой организации уже позволила реализовать более 145 проектов в сфере чистой энергетики с использованием биотоплива, гидроэнергии, солнечной и ветряной энергии с общей мощностью объектов 866 мегаватт, а это четверть от всех мощностей ВИЭ в Украине", - заявили в Минфине.

Напомним:

В апреле "Укргазбанк" и Международная финансовая корпорация подписали в Вашингтоне договор, который предусматривает предоставление банку консультаций для укрепления потенциала банка в сфере обслуживания предприятий малого и среднего бизнеса.

11 ноября 2017 года Минфин, IFC и Укргазбанк подписали Меморандум о взаимопонимании по поддержке приватизации Укргазбанка.

Государство владеет 94,94% акций Укргазбанка.

Читайте также: Что будет с госбанками. Новая стратегия Кабмина

Экономическая правда