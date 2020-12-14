Сделку по продаже IFC доли в капитале "Укргазбанка" закроют в течение 30 дней - Минфин
Подписание соглашения с Международной финансовой корпорацией (IFC) по вхождению в капитал государственного "Укргазбанка" находится на финальной стадии и ожидается в течение 30 рабочих дней.
Об этом сообщает НВ Бизнес со ссылкой на пресс-службу Минфина.
"Основными условиями, предложенными МФК, является инвестирование в размере до 30 млн евро путем предоставления кредита с возможностью конвертации в уставный капитал, а также обязательства государства в лице Минфина заключить с МФК договор опциона на дату конвертации, согласно условиям которого МФК имеет право в любое время в течение срока опциона на продажу продать государству все или часть принадлежащих ему акций Укргазбанка.
Указанные условия предложенной сделки были одобрены общим собранием акционеров банка. Сейчас подготовка и обработка документации находится на финальной стадии, подписание которого ожидается в течение 30-ти рабочих дней", - заявили в министерстве.
"Подписание соглашения и вхождения МФК в капитал банка станет первым случаем вхождения международной финансовой организации в состав акционеров государственного предприятия в Украине и будет первым реализованным шагом к сокращению государственной доли в банковском секторе.
Реализация этой транзакции является выполнением одного из обязательств государства в рамках совместной с МВФ программы Stand-by", - добавили в Минфине.
Напоминаем:
Международная финансовая корпорация из группы Всемирного банка может выделить государственному Укргазбанку 5-летний заем на 30 миллионов евро с возможностью конвертировать его в долю в акционерном капитале финучреждения в размере до 20%.
11 ноября 2017 года Минфин, IFC и Укргазбанк подписали Меморандум о взаимопонимании по поддержке приватизации Укргазбанка.
В феврале 2019 года сообщалось, что IFC и Укргазбанк начинают оценку и структурирование финансового инструмента для вхождения IFC в капитал банка.
В апреле 2019 года "Укргазбанк" и Международная финансовая корпорация подписали в Вашингтоне договор, который предусматривает предоставление банку консультаций для укрепления потенциала банка в сфере обслуживания предприятий малого и среднего бизнеса.
Государство владеет 94,94% акций Укргазбанка.
Читайте также: Что будет с госбанками. Новая стратегия Кабмина
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua