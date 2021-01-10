Новости выходных: отмена скидок на электроэнергию и когда будет проведен референдум о продаже земли

О личных данных. Мессенджер WhatsApp обновил пользовательское соглашение и теперь будет передавать личные данные пользователей корпорации Facebook.

Об отмене скидок на электроэнергию. Кабинет Министров лишил жителей городов, расположенных в 30-километровой зоне от АЭС, 30% скидки на электроэнергию.

О референдуме по продаже земли. Министр аграрной политики Роман Лещенко заявил, что референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения иностранцам будет проведен в течение ближайших 3 лет.

Об авиаперевозках. Ryanair существенно сократил количество рейсов из Украины, в частности приостановит полеты по 70% маршрутов из Киева до конца марта.

О Tesla. Компания может к 2022 году начать выпускать в Китае новый электромобиль за 25 тысяч долларов, это будет самый доступный автомобиль в линейке.