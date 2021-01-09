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Укр / Рус

WhatsApp будет делиться с Facebook личными данными пользователей

Суббота, 9 января 2021, 15:16
 

Мессенджер WhatsApp обновил пользовательское соглашение и теперь будет передавать личные данные пользователей корпорации Facebook. 

Об сообщается на сайте компании.

"Являясь одной из компаний Facebook, WhatsApp получает информацию от других компаний Facebook и предоставляет информацию другим компаниям Facebook. 

Мы можем использовать информацию, полученную от этих компаний, а они могут использовать информацию, предоставленную нами, чтобы обеспечивать функционирование наших услуг", — говорится в новых правилах.

Мессенджер может делиться с Facebook регистрационными данными аккаунта пользователя, данным о транзакциях, служебной информацией, данными о взаимодействиях с другими пользователями и компаниями, информацией об устройстве, IP-адресом и другими данными. 

Напоминаем:

В начале декабря 2020 года Федеральная торговая комиссия США и почти каждый американский штат подали иски, обвиняя компанию в нарушении антимонопольного законодательства. Они требуют, чтобы компания продала приобретенные ранее WhatsApp и Instagram для восстановления добросовестной конкуренции.

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