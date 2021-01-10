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Tesla может к 2022 году начать выпускать в Китае новый электромобиль за 25 тысяч долларов — СМИ

Воскресенье, 10 января 2021, 10:00
 

Компания  Tesla может к 2022 году начать выпускать в Китае новый электромобиль, за 25 тысяч долларов, это будет самое доступное авто в линейке. 

Об этом сообщает autonews.

Издание сообщает, что выпуск новой модели для китайского рынка ожидается в сентябре 2020 года. Его окончательную проверку планируют закончить в марте 2021 года.

Новинка создается на базе Tesla Model 3. Технические характеристики нового электромобиля компании Tesla пока не известны. 

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Tesla авто

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