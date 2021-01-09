Кабмин лишил жителей городов, расположенных в 30-километровой зоне от АЭС, скидки на электроэнергию

Кабинет Министров лишил жителей городов, расположенных в 30-километровой зоне от АЭС 30%, скидки на электроэнергию.

Об этом говорится в материале ЭП.

Накануне компания-поставщик электроэнергии YASNO со ссылкой на соответствующее правительственное постановление сообщила, что с 1 января прекращает действовать также льготный тариф для людей, проживающих в 30-километровой зоне атомных станций.

Так, после правительственных изменений в конце года тариф на электричество для населения по Украине вырос в 1,87 раза, а для жителей 30-километровых зон - в 2,67 раза.

Льготы для Украинской в ​​30-километровых зонах АЭС закреплены в 12 статье закона "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности". Среди этих льгот прописано право на особый тариф на электроэнергию.

Регулировать льготный тариф должен закон "Об электроэнергетике", однако он утратил силу с середины 2019 года.

К декабрю 2020 люди имели льготы благодаря решению Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП). Впрочем с вступлением в силу нового постановления Кабмина льготные тарифы прекратили действие.

После переходного периода ценообразования регулировать закон "О рынке электрической энергии", в котором также о льготах нет ни слова.

Напоминаем:

Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию в 90 коп/кВт.ч для населения на первые 100 кВт и установил с 1 января 2021 года фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт.ч.